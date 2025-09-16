“Aspetterei a dare l’Inter per morta. Sento Sommer bollito, Chivu impreparato, Inter involuta… Aspetterei. Sommer ha fatto una brutta papera sul quarto gol, si discute molto sul secondo, non sono convinto fosse così facile. La papera è il quarto gol.

Gli errori sono stati tanti e non solo suoi. Sarebbe giusto ogni tanto far giocare Martinez, già leggo che l’Inter cerca l’erede di Sommer… E questo povero spagnolo? Non deve essere testato e avere le sue chance? Non penso comunque che Sommer sia, come si dice in gergo, ‘bollito’”.