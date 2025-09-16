In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu:
De Grandis: “Calma a dare l’Inter per morta! A chi dice Chivu impreparato e Sommer bollito…”
In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu dopo il ko con la Juve
“Aspetterei a dare l’Inter per morta. Sento Sommer bollito, Chivu impreparato, Inter involuta… Aspetterei. Sommer ha fatto una brutta papera sul quarto gol, si discute molto sul secondo, non sono convinto fosse così facile. La papera è il quarto gol.
Gli errori sono stati tanti e non solo suoi. Sarebbe giusto ogni tanto far giocare Martinez, già leggo che l’Inter cerca l’erede di Sommer… E questo povero spagnolo? Non deve essere testato e avere le sue chance? Non penso comunque che Sommer sia, come si dice in gergo, ‘bollito’”.
