Ajax-Inter, slitta l’orario della conferenza stampa di Chivu: il motivo

Slitta il programma della classica conferenza stampa della vigilia in Champions League per l'Inter
Matteo Pifferi 

Il volo squadra nerazzurra infatti è partito con oltre un'ora di ritardo per Amsterdam, dove domani affronterà l'Ajax, e atterrerà a breve in Olanda.

La conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu e di un calciatore interista, inizialmente prevista per le 19, slitta quindi intorno alle 20.

