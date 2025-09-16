Ajax-Inter, slitta l’orario della conferenza stampa di Chivu: il motivo

Slitta il programma della classica conferenza stampa della vigilia in Champions League per l'Inter.
Slitta il programma della classica conferenza stampa della vigilia in Champions League per l'Inter
Il volo squadra nerazzurra infatti è partito con oltre un'ora di ritardo per Amsterdam, dove domani affronterà l'Ajax, e atterrerà a breve in Olanda.
La conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu e di un calciatore interista, inizialmente prevista per le 19, slitta quindi intorno alle 20.
