Il commento dell'ex portiere sulla vittoria del Milan, la parata su rigore di Calhanoglu di Maignan e il gol incassato dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 23:53)

L'ex portiere Luca Marchegiani, a Skysport, ha commentato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. «Dumfries dà soluzioni che a destra Carlos Augusto non può dare, gli riesce a sinistra. Gli riesce dall'altra parte ma a destra cambia completamente la cognizione dello spazio per chi non è abituato. Tecnicamente lo può fare ma è chiaro che si è sentita la mancanza».

-Maignan decisivo, ma sul gol del Milan Sommer fa una cosa un po' strana...

Non era imprendibile e non era forte. Il Milan riparte, c'è uno spazio e la prima conclusione quella di Saelemakers non è né per posizione e né per velocità del tiro particolarmente pericoloso. Lui decide di andarci con una mano sola. Parte per deviarla. Ma forse sarebbe stato meglio andare con le due mani per provare a tenerla. Credo che sia scivolato sul terreno di gioco nel momento della parata ed è arrivato abbondante e anziché prenderla con la punta delle dite ed indirizzarla la colpisce quasi con il polso, troppo abbonandante proprio perché scivola. È andato oltre quello che pensava. La prende col polso. Ci devi partire con tutte e due le mani, se parti con una non la porti più.

-Il rigore parato a Calhanoglu?

Lui si spiazza e lo invita a tirare a sinistra. Ti invoglia a calciare lì, Maignan parte quasi centralmente e fa un grande intervento.

L'Inter non ha tanto da rimproverarsi se non non averci messo la lucidità quando il Milan si chiudeva in area, serviva un po' di voglia in più di fare il gol del pareggio. Primo tempo bellissimo dell'Inter, il Milan ha vinto e va elogiato. Ha avuto la capacità di sfruttare il momento e l'episodio e soprattutto di prendere fiducia e coraggio con il passare della partita. Perché nel secondo tempo pur difendo basso e esponendosi a 3-4 tiri dell'Inter pericolosi è riuscito a non andare mai in affanno e sono sempre stati in partita.

(Fonte: Sky)