Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta dell'Inter nel derby : "Il braccio è già disteso per cui non può spingerla. La palla è così lenta che senza spingere muore lì. Il rigore di Calhanoglu? Ci è caduto, l'ha tirato in due passi".

"Lui di solito mira un palo e tira forte, qui fa due passi e per lui è come se fosse un appoggio, non la tira nemmeno a fil di palo. La cosa impressionante è il tempo di reazione di Maignan dopo aver parato il rigore. Calha nell'occasione del gol del Milan doveva spendere il fallo".