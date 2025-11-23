FC Inter 1908
Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta dell'Inter nel derby
Gianni Pampinella
Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta dell'Inter nel derby: "Il braccio è già disteso per cui non può spingerla. La palla è così lenta che senza spingere muore lì. Il rigore di Calhanoglu? Ci è caduto, l'ha tirato in due passi".

"Lui di solito mira un palo e tira forte, qui fa due passi e per lui è come se fosse un appoggio, non la tira nemmeno a fil di palo. La cosa impressionante è il tempo di reazione di Maignan dopo aver parato il rigore. Calha nell'occasione del gol del Milan doveva spendere il fallo".

