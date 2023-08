Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato di Napoli e Inter, trascinate in campionato dai loro attaccanti

"Le squadre dipendono sempre dai loro attaccanti. Lo abbiamo già visto con Napoli e Inter, che secondo me sono in prima fila, che stanno mettendo in mostra attaccanti fantastici, che sono grandi finalizzatori".