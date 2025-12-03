Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha analizzato questa prima parte di stagione della sua squadra. "Quando ci sono degli infortuni come quelli che abbiamo avuto noi è chiaro che ci sia un po’ di sconforto nello spogliatoio. Ma io sono convinto che questo Napoli è più forte di quello dello scorso anno, abbiamo giocatori nuovi che faranno vedere grandi cose".
"Il campionato è molto equilibrato, non c’è grossa differenza di punti, quindi penso che faremo un grandissimo campionato ma siamo in 20 e tutte attrezzate e dobbiamo avere rispetto dei competitor. Meglio il primo o il secondo Scudetto? L’emozione non ha momenti precisi".
(Radio Sportiva)
