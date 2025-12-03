FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Laurentiis: “Napoli più forte rispetto all’anno scorso. Campionato equilibrato. Non c’è…”

ultimora

De Laurentiis: “Napoli più forte rispetto all’anno scorso. Campionato equilibrato. Non c’è…”

De Laurentiis: “Napoli più forte rispetto all’anno scorso. Campionato equilibrato. Non c’è…” - immagine 1
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha analizzato questa prima parte di stagione della sua squadra
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

De Laurentiis: “Napoli più forte rispetto all’anno scorso. Campionato equilibrato. Non c’è…”- immagine 2
Getty

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha analizzato questa prima parte di stagione della sua squadra. "Quando ci sono degli infortuni come quelli che abbiamo avuto noi è chiaro che ci sia un po’ di sconforto nello spogliatoio. Ma io sono convinto che questo Napoli è più forte di quello dello scorso anno, abbiamo giocatori nuovi che faranno vedere grandi cose".

De Laurentiis: “Napoli più forte rispetto all’anno scorso. Campionato equilibrato. Non c’è…”- immagine 3
Getty Images

"Il campionato è molto equilibrato, non c’è grossa differenza di punti, quindi penso che faremo un grandissimo campionato ma siamo in 20 e tutte attrezzate e dobbiamo avere rispetto dei competitor. Meglio il primo o il secondo Scudetto? L’emozione non ha momenti precisi".

(Radio Sportiva)

Leggi anche
Un ex nazionale inglese arrestato per tentato stupro in aeroporto a Londra: i dettagli
Perinetti: “Conte? Quando parla si dibatte in maniera controversa. Nessuno mai…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA