Un ex calciatore della nazionale inglese, protagonista della Premier League negli anni 2010, è stato arrestato all'aeroporto di Stansted con l'accusa di tentato stupro.
L'uomo, di cui non è stato reso noto il nome per motivi legali, è stato fermato domenica sera durante i controlli al passaporto dalla Border Force, poco prima di imbarcarsi su un volo low cost. Secondo quanto scrive oggi il tabloid Sun, il sospettato è stato fermato in modo discreto e accompagnato via dagli agenti.
