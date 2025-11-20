FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Milan, le ultime verso il derby: out Gimenez, come saranno gestiti Pulisic e Rabiot

ultimora

Milan, le ultime verso il derby: out Gimenez, come saranno gestiti Pulisic e Rabiot

Milan, le ultime verso il derby: out Gimenez, come saranno gestiti Pulisic e Rabiot - immagine 1
Massimiliano Allegri solo da ieri può preparare il derby contando sulla squadra quasi al completo dopo gli impegni con le Nazionali
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Massimiliano Allegri solo da ieri può preparare il derby contando sulla squadra quasi al completo dopo gli impegni con le Nazionali. Questa sosta, però, non ha provocato nuovi infortuni come invece accaduto il mese scorso.

Milan, le ultime verso il derby: out Gimenez, come saranno gestiti Pulisic e Rabiot- immagine 2
Getty Images

Si continua ad allenare a parte rispetto al resto dei compagni, invece, Santiago Gimenez. Difficile vederlo tra i convocati per il derby ma Allegri può contare su Pulisic recuperato del tutto e pronto per una maglia da titolare.

Milan Allegri

Da valutare invece il minutaggio di Rabiot, che comunque già da alcuni giorni è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

(ANSA)

Leggi anche
De Grandis: “Per come la vedo io Bisseck non è bravo centrale. E Acerbi sta soffrendo...
Inter-Milan: giorno e ora della conferenza stampa di Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA