Ospite del podcast Passa dal BSMT, il noto attore e comico Fabio De Luigi ha parlato anche di Inter e della stima di un nerazzurro

Ospite del podcast Passa dal BSMT, il noto attore e comico Fabio De Luigi ha parlato anche di Inter. Ricordiamo che è un noto tifoso nerazzurro:

“Citato da Federico Dimarco in un’intervista come uno dei suoi idoli? Che lo dica lui, per me è clamoroso. Clamoroso. Il mio entusiasmo genuino di fronte a questa cosa? Lo sono ancora adesso quando lo sento. Sta facendo un’annata clamorosamente clamorosa, io sono tifoso nerazzurro e ogni volta dico che lui mi stima. Lo dico a chi è vicino a me anche (sorride, ndr). Ancora adesso lo dico in giro io, mi vanto di questa cosa”, ha detto.