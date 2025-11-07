A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Marco De Marchi, noto intermediario di mercato. Qui le sue considerazioni a proposito del campionato di Serie A che vede in questo momento il Napoli in testa davanti a Inter, Milan e Roma:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora De Marchi: “Serie A molto divertente. Dietro a Napoli e Inter ci sono…”
ultimora
De Marchi: “Serie A molto divertente. Dietro a Napoli e Inter ci sono…”
Il pensiero del noto operatore di mercato a proposito delle squadre in lotta per il tricolore in Serie A
"Il campionato quest’anno è molto divertente, oltre a Napoli e Inter c'è il Milan che si è rinforzato, la Juventus che con Spalletti tornerà in corsa e poi ci sono le outsider come la Roma che con Gasperini ha fatto un salto di qualità importante e lo stesso Bologna che è ad un passo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA