Lazio, Romagnoli a forte rischio per l’Inter: i test hanno escluso lesioni ma…

Il tecnico Maurizio Sarri rischia di dover rinunciare anche a Romagnoli, uscito nell'intervallo contro il Cagliari per un problema muscolare
Marco Astori
La Lazio è ormai abituata a fare i conti con l'emergenza, ma per la sfida contro l'Inter di domenica sera a San Siro il tecnico Maurizio Sarri rischia di dover rinunciare anche a Romagnoli, uscito nell'intervallo contro il Cagliari per un problema muscolare.

Per il difensore i test hanno escluso lesioni di grave entità, ma Romagnoli rimarrà in dubbio fino all'ultimo minuto.

Decisive saranno le prossime ore con la Lazio che, oltre a Castellanos, Rovella, Tavares e Cancellieri, tutti ai box per infortunio, rischia di dover fare a meno anche del suo difensore centrale con il danese Provstgaard pronto a sostituirlo.

