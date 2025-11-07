Paolo De Paola, noto giornalista, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della Juventus di Spalletti che spera di tornare in lotta per lo scudetto con Napoli, Inter e le altre. Qui le sue considerazioni: "La Juve è in corsa per lo Scudetto, ma c'è già una sorta di attenzione al risultato che è spasmodica e guarda già alla mezza delusione con lo Sporting. La Juve approccia al derby con la condizione di doverlo vincere per poter proseguire nell'aspettativa di lottare per lo Scudetto. Se esce dalla Champions, per me ha chance la Juve. Un po' come Conte ha fatto lo scorso anno con la Coppa Italia. Devi liberarti dei pesi morti ora che c'è uno come Spalletti che può portarti a una rimonta li davanti. lo metterei al primo posto il campionato, ha una chance di vincere lo Scudetto, quindi deve puntare tutto su questo".