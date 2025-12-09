Ex Inter, Taremi rischia di non partecipare ai Mondiali. Ecco il motivo

L'ex calciatore nerazzurro, che oggi gioca nell'Olympiakos, potrebbe avere problemi di visto e potrebbe non partecipare al Mondiale

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 19:16)

Quando l'Inter è andata in America per il Mondiale per Club, Taremi non era partito perché era rimasto bloccato nel suo Paese per la guerra. L'ex attaccante nerazzurro ora rischia di saltare il Mondiale. Da quanto scrive SportMediaset il calciatore dell'Olympiakos non potrebbe ottenere il visto per entrare negli States, che organizzano il Mondiale, con Messico e Canada.

Un ordine esecutivo limita l'ingresso negli USA dei cittadini di 19 Paesi, tra cui l'Iran. Il calciatore dell'Olympiakos avrebbe davanti un ulteriore ostacolo. "L'attaccante ha svolto il servizio militare obbligatorio (della durata di due anni) presso la Marina dell'IRGC (i Guardiani della Rivoluzione) e questo potrebbe portare le autorità statunitensi a negargli il visto d'ingresso, rendendo impossibile la sua partecipazione al torneo", si legge su SM.

La FIFA dal canto suo avrebbe dato rassicurazioni sulla partecipazione al Mondiale ma il presidente della Federazione iraniana, Mehdi Taj, ha detto: «Dobbiamo considerare varie opzioni per la Coppa del Mondo, in modo che se decidessero di non far entrare un certo giocatore, avremo un'alternativa disponibile».

(Fonte: SM)