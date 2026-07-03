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fcinter1908 ultimora De Paola: “Allegri formidabile, lo ammiro: 55 mln di euro guadagnati e poi…”

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De Paola: “Allegri formidabile, lo ammiro: 55 mln di euro guadagnati e poi…”

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Paolo De Paola, giornalista, ha voluto condividere un messaggio per Massimiliano Allegri al Napoli: le sue parole
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha voluto condividere un messaggio per Massimiliano Allegri al Napoli:

"Manderei ora un messaggio ad Allegri, che è formidabile. Ho un'ammirazione, perché riesce ad estorcere un contratto di 3 anni a 5 mln a stagione, che lo portano a guadagnare negli ultimi anni 55 mln di euro, dove non ha vinto nulla. Spero che nei prossimi 3 anni dimostri qualcosa e vinca.

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Mi dicono come si fa a discutere lui, ma ha vinto qualcosa 7 anni fa...Un allenatore lo si giudica per gli ultimi anni, non per 7 anni fa. Non avrei scelto al Napoli come successore di Conte uno come Allegri, poi magari ora. Non capisco i tre anni di contratto. Vuol dire una strategia lunga, che ha in mente ADL con lui? Ad oggi mi sfugge. Vedremo".

Questione CT

Conte Napoli
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"La scelta di Conte è subordinata all'ingaggio. E si lavora sulla Serie A che intervenga. All'epoca Conte fu pagato in parte dallo sponsor Puma, magari la Lega Serie A può aiutare con uno sponsor. In questo lavoro ci starà di mezzo anche De Laurentiis, che ha spostato questo percorso. C'è anche la carta Mancini, che però si è bruciato tradendo l'Italia per l'Arabia. Per uscire da questo pantano mi piacerebbe il trittico Malagò-Maldini-Conte".

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