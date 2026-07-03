"Poi magari va a Napoli e torna a vincere. Va lì per lottare per lo Scudetto", dice poi Orlando su Allegri

Matteo Pifferi Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 20:32)

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Allegri al Napoli:

"Alla Juve aveva campioni quando ha vinto. Lì lo abbiamo apprezzato perché ha vinto, qui arriva dopo 7 anni fallimentari. L'ultimo è stato drammatico, abbiamo dato colpa alla dirigenza del Milan ma le ultime partite le ha sbagliate lui. Poi magari va a Napoli e torna a vincere. Va lì per lottare per lo Scudetto. Lui dirà per entrare tra le prime quattro...".

Sul CT Italia

"Io già due mesi fa, quando Conte aveva annunciato di lasciare Napoli, dicevo che sarebbe andato in Nazionale. Poi è spuntato Mancini, ma se devo vedere un progetto con un contratto di 4 anni credo che Conte sia la persona giusta. Era stanco di allenare club e se supportato da persone come Maldini credo che si possa fare un buon lavoro".

Dybala deve trovare un accordo con la Roma?

"Sì, deve firmare perché Gasperini lo vuole, la Roma è una squadra che sarà ancora più spettacolare il prossimo anno e lui è fondamentale. Non credo sia una questione di soldi".