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fcinter1908 ultimora Sabatini: “Tutti pensano che io difenda Allegri a prescindere ma la verità è che…”
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Sabatini: “Tutti pensano che io difenda Allegri a prescindere ma la verità è che…”
Si parla di Leao e Sandro Sabatini aggiunge una considerazione su Allegri e sul rendimento del portoghese al Milan
Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini è tornato a parlare di Leao, protagonista in Nazionale con il Portogallo:
"Leao erano due anni che non lo vedevo giocare così. Tutti pensano che io difenda Allegri a prescindere o coi paraocchi ma non è così: il dubbio che Leao fosse fuori ruolo ce l'ha anche Allegri, il problema del Milan è che non c'era un centravanti e qualcuno lì davanti andava messo.
Se avessero avuto Goncalo Ramos almeno a gennaio, di sicuro non avrebbe messo Leao a fare il centravanti. Poi non è solo il ruolo, Leao ha fatto male quest'anno, irriconoscibile, anche con i due portoghesi in panchina l'anno scorso, anche l'ultimo anno di Pioli molto al di sotto"
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