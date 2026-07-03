Si parla di Leao e Sandro Sabatini aggiunge una considerazione su Allegri e sul rendimento del portoghese al Milan

"Leao erano due anni che non lo vedevo giocare così. Tutti pensano che io difenda Allegri a prescindere o coi paraocchi ma non è così: il dubbio che Leao fosse fuori ruolo ce l'ha anche Allegri, il problema del Milan è che non c'era un centravanti e qualcuno lì davanti andava messo.