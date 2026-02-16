Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola è tornato sulle polemiche di Inter-Juve

Gianni Pampinella Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 19:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola è tornato sulle polemiche di Inter-Juve. "Sono contro le gogne mediatiche e contro il criminalizzare qualcuno in questo ambito, perché gli insulti alla famiglia e ai figli sono inaccettabili. Detto questo però mi aspetto che Bastoni chieda scusa. Vorrei vedere un giocatore che per una volta prenda atto della situazione e rompa la cortina di connivenza con questi atti. Sarebbe importante che grande giocatore della Nazionale si prendesse determinate responsabilità".

"Anche Chivu dovrebbe chiedere scusa, perché piuttosto che dire a Kalulu di mettere le mani a posto dovrebbe ricordarsi che lui avrebbe dovuto tenerle a posto quando picchiò un avversario. Finora nelle dichiarazioni era stato sempre lucido alla guida dei nerazzurri, ma stavolta ha sbagliato".

Un commento sulle parole di Marotta? — "Marotta ha buttato la palla in calcio d'angolo. Mi è piaciuto quando ha detto che Bastoni è stato sleale, ma non va giustificato sottintendendo che è un qualcosa che fanno tutti o che il braccio di effettivamente si sia allungato. Purtroppo in ogni squadra ci sono dei simulatori, ma questo non significa che vada bene. L'unica cosa che mi soddisfa è che ormai si stia arrivando ad un'indignazione nazionale di fronte a questi atteggiamenti, perché finora si è semplicemente taciuto".

(TMW Radio)