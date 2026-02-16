Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola è tornato sulle polemiche di Inter-Juve. "Sono contro le gogne mediatiche e contro il criminalizzare qualcuno in questo ambito, perché gli insulti alla famiglia e ai figli sono inaccettabili. Detto questo però mi aspetto che Bastoni chieda scusa. Vorrei vedere un giocatore che per una volta prenda atto della situazione e rompa la cortina di connivenza con questi atti. Sarebbe importante che grande giocatore della Nazionale si prendesse determinate responsabilità".
ultimora
De Paola: “Bastoni? Sono contro le gogne mediatiche, ma chieda scusa. Anche Chivu…”
"Anche Chivu dovrebbe chiedere scusa, perché piuttosto che dire a Kalulu di mettere le mani a posto dovrebbe ricordarsi che lui avrebbe dovuto tenerle a posto quando picchiò un avversario. Finora nelle dichiarazioni era stato sempre lucido alla guida dei nerazzurri, ma stavolta ha sbagliato".
Un commento sulle parole di Marotta?—
"Marotta ha buttato la palla in calcio d'angolo. Mi è piaciuto quando ha detto che Bastoni è stato sleale, ma non va giustificato sottintendendo che è un qualcosa che fanno tutti o che il braccio di effettivamente si sia allungato. Purtroppo in ogni squadra ci sono dei simulatori, ma questo non significa che vada bene. L'unica cosa che mi soddisfa è che ormai si stia arrivando ad un'indignazione nazionale di fronte a questi atteggiamenti, perché finora si è semplicemente taciuto".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA