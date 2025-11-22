FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha detto la sua sull'attesissimo derby di Milano
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha detto la sua sull'attesissimo derby di Milano tra Inter-Milan in programma domani sera. "Il trappolone potrebbe essere per Allegri, non il contrario. Perché i riflettori sono sui due allenatori come non mai".

"Chivu sta crescendo e una battuta di arresto segnerebbe il passo. Allegri è cresciuto, poi c'è stato il passo falso di Parma e deve scacciare certi fantasmi. E guai se si inceppa proprio nel derby. Potrebbe definire questa sfida il cammino futuro dei tecnici, un colpo all'autostima".

