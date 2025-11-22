Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha detto la sua sull'attesissimo derby di Milano tra Inter-Milan in programma domani sera. "Il trappolone potrebbe essere per Allegri, non il contrario. Perché i riflettori sono sui due allenatori come non mai".

"Chivu sta crescendo e una battuta di arresto segnerebbe il passo. Allegri è cresciuto, poi c'è stato il passo falso di Parma e deve scacciare certi fantasmi. E guai se si inceppa proprio nel derby. Potrebbe definire questa sfida il cammino futuro dei tecnici, un colpo all'autostima".