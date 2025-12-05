Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato di Inter-Como parlando dei due allenatori, Chivu e Fabregas. "Devo dire una cosa, per me il Como rappresenta una grande speranza per la competenza nel calcio. Andare a scegliere giocatori che nessuno avrebbe scelto nelle big, allenarli così e portarli a questi livelli, c'è solo da fargli gli applausi. Si possono fare anche scelte con costi contenuti, giovani di qualità, e farli rendere".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora De Paola: “Chivu sta cercando qualcosa di diverso rispetto a Inzaghi. Il Como rappresenta…”
ultimora
De Paola: “Chivu sta cercando qualcosa di diverso rispetto a Inzaghi. Il Como rappresenta…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato di Inter-Como
"Ha tutti i numeri per stare lì in alto, e gioca senza pressioni. Dall'altra parte l'antitesi, ossia giocatori importanti, che vogliono dimostrare qualcosa e un allenatore che sta cercando qualcosa di diverso rispetto a Inzaghi. Lo seguiranno Chivu? A Fabregas sì. Anche se perde il Como, non si ridimensiona".
© RIPRODUZIONE RISERVATA