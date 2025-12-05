Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato di Inter-Como parlando dei due allenatori, Chivu e Fabregas. "Devo dire una cosa, per me il Como rappresenta una grande speranza per la competenza nel calcio. Andare a scegliere giocatori che nessuno avrebbe scelto nelle big, allenarli così e portarli a questi livelli, c'è solo da fargli gli applausi. Si possono fare anche scelte con costi contenuti, giovani di qualità, e farli rendere".