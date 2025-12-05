Intervenuto nel corso della trasmissione a Tutti Convocati, Fernando Orsi ha parlato degli ottavi di Coppa Italia tra Lazio-Milan e non solo. "Allegri voleva passare il turno, chi dice il contrario sbaglia. Quando ho visto Maignan in porta ho capito subito che voleva portarla a casa, di solito in Coppa Italia si mette il secondo portiere".

"La Lazio ha fatto una partita poco sarriana, ma di contenuti. Napoli-Juve è affascinante, si incontrano gli ultimi due allenatori che hanno vinto lo scudetto a Napoli. Interessante anche Inter-Como: mi piace perché è la partita di due allenatori con due filosofie diverse di calcio".