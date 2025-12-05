A Washington sono stati sorteggiati i gironi della Coppa del Mondo 2026

Gianni Pampinella Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 20:24)

A Washington si è svolto il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48 squadre, 12 gruppi. Sorteggio favorevole per l'Italia, inserita in 4^ fascia, qualora gli azzurri riuscissero a qualificarsi. La squadra di Gattuso è stata sorteggiata nel girone B dove ci sonoCanada, Svizzera e Qatar.

Il primo mondiale di calcio a 48 squadre, il primo a giocarsi in tre nazioni. Un'edizione votata alla grandeur fin dal sorteggio a Washington, trasformato anch'esso in un grande show. Al Kennedy Center saranno presenti il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, in rappresentanza degli altri due Paesi che ospiteranno l'evento, ma i fari saranno puntati su Donald Trump. "Oggi è una grande giornata", ha detto Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei Mondiali 2026. "Il calcio è uno sport grandioso e sta arrivando in America. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti".

Mondiale 2026, i gironi LIVE —

Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)

Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: USA, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao

Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)

Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

"Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo discorso che precede il sorteggio dei mondiali 2026. "104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato - ha aggiunto Infantino -. Siamo in America ed è doveroso fare uno show, non un semplice sorteggio". "Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump - ha esordito il n.1 della Fifa -, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall'umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l'unico campione del mondo. Sarà un'estate bellissima".

Le fasce del sorteggio —

Fascia 1: Canada, Messico, Usa, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania

Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia

Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica

Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia), Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania), Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) e Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda), Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) e Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)