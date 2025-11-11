Inter, una macchina perfetta: Bonny come Castro e Nico Paz, i numeri

UNA MACCHINA PERFETTA

Con la vittoria sulla Lazio, l’Inter conferma la propria straordinaria continuità. Da inizio ottobre 2025, solo l’Arsenal (otto) ha vinto più partite dei nerazzurri che ne hanno vinte sette, come Manchester City e Bayern Monaco, tra tutte le competizioni nei principali campionati europei.

In Serie A, i numeri raccontano di un cammino da prima della classe. L’Inter è infatti l’unica squadra del torneo ad aver trovato il gol in tutte le undici partite disputate, per un totale di 26 reti.

La squadra di Chivu è anche quella che segna di più nei primi quindici minuti di gioco, con cinque gol realizzati in apertura, a conferma di un approccio sempre aggressivo e determinato.

Il rendimento casalingo resta da primato: con dodici successi ottenuti a San Siro nel 2025, l’Inter condivide il record con la Roma. E la rete di Lautaro contro la Lazio, arrivata dopo appena due minuti di gioco, è la più rapida dei nerazzurri contro i biancocelesti in Serie A dai tempi di Walter Samuel, autore di un gol lampo il 6 dicembre 2008 dopo appena un minuto e trentaquattro secondi.

L'INCISIVITÀ DI BONNY

Nel secondo tempo, la firma che chiude la partita è quella di Ange-Yoan Bonny, sempre più incisivo. Con questa rete, il classe 2003 conferma il suo talento da predestinato: solo Santiago Castro e Nico Paz sono più giovani di lui tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol nelle ultime due stagioni di Serie A.

Potenza, determinazione e lucidità: Bonny continua a scrivere il suo nome tra i protagonisti di questa stagione nerazzurra.

(Fonte: Inter.it)