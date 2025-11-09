Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte va preso per quel che è, fa vittimismo quand'è in difficoltà. Ora parla di rigori, di Marotta. Alla Juventus faceva lo stesso. All'Inter idem. La verità è che lui non regge il doppio confronto Champions-campionato. A dispetto di qualsiasi accordo che possa aver fatto con De Laurentiis, con la piazza, con se stesso, lui si tuffa soprattutto sul campionato. Per lui le tre partite in una settimana sono una mazzata in fronte.

Per Conte è più importante il campionato. Dal punto di vista del prestigio personale, di permanenza del successo e nel cuore dei tifosi, per lui è più importante il campionato. Anche perché il campionato può gestirlo, la Champions League invece no. Conte è uno che deve avere il convincimento che ha la squadra più forte. Lui si sente forte in campionato e si sente meno forte in Champions. E dove si sente meno forte è ovviamente meno convinto. Conte va preso così. L'evidenza dei fatti è che non è successo nessun dramma dopo il 6-2 col PSV e improvvisamente il Napoli fa una prestazione eccezionale alla partita successiva con l'Inter. Secondo voi perché? Perché a quel 6-2 non ha dato troppa importanza, perché era in Champions".