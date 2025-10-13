Paolo De Paola, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'ottimo rendimento avuto finora da Pio Esposito. Queste le sue considerazioni sull'attaccante di proprietà dell'Inter:
De Paola: “Esposito? Vorrei vederlo anche un po’ ribelle. Lo inviterei a…”
Le considerazioni del noto giornalista a proposito dell'attaccante dell'Inter in evidenza anche con la nazionale
"Io vorrei vedere un calciatore ancora più libero di poter agire. Se si prendesse qualche licenza anche un po' ribelle penso che potremmo vedere qualcosa in più. Esposito ha una grandissima qualità di piede e credo che potrebbe mostrarla con maggiore costanza. Lo inviterei ad andare anche oltre al compitino che gli viene assegnato dall'allenatore".
