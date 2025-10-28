Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola è tornato su Napoli-Inter e gli strascichi polemici che la gara del Maradona ha lasciato. "Il Napoli di Conte innanzitutto punta al campionato e non alla Champions e poi la squadra gioca meglio senza De Bruyne. Il belga rimane un fuoriclasse assoluto, ma con la sua presenza forse i gol di McTominay e Anguissa non sarebbero arrivati".

"Il Napoli, ripresosi l'assetto dell'anno precedente, ha ritrovato subito più equilibrio. Sul tema arbitrale poi sono d'accordo sul fatto che il rigore concesso sia un rigorino e che non dovesse essere assegnato, ma il vero problema è la mancanza di uniformità di giudizio tra gli arbitri. Giusto poi lo sfogo di Marotta e sbagliate le parole di Conte, dato che in passato lui stesso aveva invocato le parole della società, sia alla Juventus che all'Inter. Infine però mi sento di dire che non sia stato quel rigore ad indirizzare la partita e una grande squadra deve avere la capacita di ribaltare la situazione nonostante tutto, cosa che l'Inter non è riuscita a fare".