Napoli-Inter, Sommer a Bindoni: “Mai rigore!”. Acerbi: “L’ho visto adesso e ti dico che…”

Nel tunnel per rientrare in campo nel secondo tempo, i calciatori nerazzurri si sono recati da arbitri e assistenti per chiedere spiegazioni
Marco Astori
Marco Astori 

Dopo la reazione incredula in campo per l'assurdo rigore concesso al Napoli, i giocatori dell'Inter sono andati negli spogliatoi convinti di aver subito un forte torto. E la convinzione è aumentata anche vedendo poi le immagini.

Napoli-Inter, Sommer a Bindoni: “Mai rigore!”. Acerbi: “L’ho visto adesso e ti dico che…”- immagine 2

Nel tunnel per rientrare in campo nel secondo tempo, come raccontano le immagini mostrate da Bordo CAM, i calciatori nerazzurri si sono recati da arbitri e assistenti per chiedere spiegazioni.

Napoli-Inter, Sommer a Bindoni: “Mai rigore!”. Acerbi: “L’ho visto adesso e ti dico che…”- immagine 3

Nel tunnel Sommer dice all'assistente: "Mai rigore". Mentre Acerbi: "L'ho visto adesso, ti dico la verità: sono sincero, per me non è rigore".

