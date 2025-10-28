Nel tunnel per rientrare in campo nel secondo tempo, i calciatori nerazzurri si sono recati da arbitri e assistenti per chiedere spiegazioni

Dopo la reazione incredula in campo per l'assurdo rigore concesso al Napoli, i giocatori dell'Inter sono andati negli spogliatoi convinti di aver subito un forte torto. E la convinzione è aumentata anche vedendo poi le immagini.