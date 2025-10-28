I due ex giocatori molto critici nei confronti dell'ex Inter per il suo post di scuse dopo la gara persa contro il Lens

Gianni Pampinella Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 16:32)

È un periodo complicato per Benjamin Pavard. L'ex difensore dell'Inter è stato uno dei responsabili delle due sconfitte del Marsiglia contro Sporting e Lens. Proprio nell'ultima gara, il giocatore ha commesso un fallod a rigore e poi è stato protagonista di uno sfortunato autogol. "Questa sconfitta è mia, ho commesso degli errori e me ne assumo la piena responsabilità. Quando indossate questa maglia, dovete essere impeccabili, e stasera non lo sono stato. Vi prometto che darò tutto per riconquistare la vostra fiducia e onorare questa maglia. Grazie per il vostro sostegno, anche nei momenti difficili. Ci rialzeremo insieme", aveva scritto Pavard sui social.

Scuse che non sono piaciute a Christophe Dugarry che ha criticato duramente l'ex nerazzurro. "Lo trovo totalmente ridicolo. Se deve scusarsi ogni volta che salta una partita, sbaglia un passaggio, segna un autogol o qualsiasi altra cosa... Lo trovo totalmente patetico e ridicolo. Ho già trovato ridicolo quando i giocatori a fine partita andavano a mettersi davanti alle curve dei tifosi per farsi frustare. Lo trovo totalmente stupido! Ma poi, segnare un autogol, sbagliare un passaggio, un rigore... Se ogni giocatore, ogni volta che sbaglia qualcosa, inizia a chiedere scusa, allora siamo nei guai. Penso che non abbia senso, è pura e semplice propaganda. Inoltre, penso che non serva assolutamente a nulla. Da tifoso del Marsiglia, mi dico che non me ne frega niente se Pavard si scusa".

Anche Ludovic Obraniak, ex giocatore del LOSC, non ha affatto approvato il post: "Secondo me, un leader non si scusa, si riprende la partita successiva. Se ogni volta che perdo una partita scrivo su Instagram: 'Scusate tifosi, ho perso la partita...'. Se stai vivendo una brutta stagione, vai su Instagram ogni giorno? Un leader, la partita successiva arriva, bam! Si fa strada, si riprende. Questo dimostra mancanza di carattere, un piagnone. Lo trovo ridicolo. Sa bene dove sta. Nessuno ha il diritto di mettere in discussione la carriera di Benjamin Pavard. [...] I tifosi vogliono che tu sia bravo nella prossima partita. Non gli importa se vieni a scusarti. Non hai il diritto di perderti una partita? Può succedere a chiunque".

(RMC e Sport.fr)