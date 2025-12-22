"Innanzitutto questa è la finale giusta, tra chi ha vinto il campionato e chi la Coppa Italia", ha detto De Paola sulla Supercoppa

Matteo Pifferi Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 22:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato del KO di Milan e Inter in Supercoppa:

"Parto dal Milan, dove ogni volta in cui si perde è colpa del mercato, mentre quando si vince è merito di Allegri. Quest'anno il tecnico livornese si deve riscattare, anche se certi nervosismi non mi convincono molto. I rossoneri ad ogni modo sono stati costruiti benissimo, peraltro secondo le indicazioni dello stesso Allegri, il quale ha chiesto espressamente una rosa ridotta.

Inoltre gli è stata data anche una difesa in grado di giocare a quattro, ma finora la scelta è stata quella di rimanere solo con il 3-5-2. Come dicevo prima non si può pensare di fermarsi dopo essere andati in vantaggio. Per l'Inter invece non vedo una situazione così drammatica. Vedo più che altro delle difficoltà psicologiche, dovute da un allenatore che sta cambiando alcuni dettami che forse non stanno venendo recepiti da alcuni giocatori".

Su Napoli-Bologna — "Innanzitutto questa è la finale giusta, tra chi ha vinto il campionato e chi la Coppa Italia. Mi chiedo perché non si possa tornare a fare una finale unica e giocarla ad inizio stagione di fronte ad un pubblico vero. Detto ciò sarà una partita tra allenatori moderni".