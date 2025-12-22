FC Inter 1908
La discussione al tavolo di Pressing tra Franco Ordine, Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro in merito ai penalty calciati dai nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori 

Fa ancora discutere l'eliminazione dell'Inter ai calci di rigore in semifinale si Supercoppa contro il Bologna: questa la discussione al tavolo di Pressing tra Franco Ordine, Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro in merito ai penalty calciati dai nerazzurri.

Ordine: "Passiamo sempre da un estremo all'altro. Dalla grande armata invincibile che vinceva dappertutto adesso passiamo al fatto che non vince niente. Vanno fatte le distinzioni: non sono tutti uguali. In Supercoppa l'unica cosa che non mi è piaciuta di Chivu è quando ha detto che sono stati invitati: no, ci sei arrivato per la formula che non è stata inventata ieri mattina. Sui rigoristi: si può chiedere al signor Bonny come si è permesso a battere quella ciofeca di rigore lì".

Biasin: "Dubito l'abbia fatto apposta".

Ordine: "Non l'ha fatto apposta, ma lo ha fatto per superficialità".

Mauro: "Franco ti voglio bene ma non puoi dire che uno è superficiale: ha sbagliato il gesto, ma presentarsi lì non è facile presentarsi lì. Abbiamo visto cose peggiori".

Trevisani: "Poi se Ravaglia va dall'altra parte diciamo rigore perfetto".

