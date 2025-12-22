Ordine: "Passiamo sempre da un estremo all'altro. Dalla grande armata invincibile che vinceva dappertutto adesso passiamo al fatto che non vince niente. Vanno fatte le distinzioni: non sono tutti uguali. In Supercoppa l'unica cosa che non mi è piaciuta di Chivu è quando ha detto che sono stati invitati: no, ci sei arrivato per la formula che non è stata inventata ieri mattina. Sui rigoristi: si può chiedere al signor Bonny come si è permesso a battere quella ciofeca di rigore lì".