Una doppietta di Neres regala al Napoli la vittoria nella finale della Supercoppa Italiana. Il primo gol del brasiliano è arrivato nella seconda parte del primo tempo con un tiro di sinistro a giro sul secondo palo. Un vantaggio meritato per la squadra di Conte che qualche minuto prima aveva provato a superare Ravaglia con Spinazzola.
Una doppietta di Neres stende il Bologna: la Supercoppa è del Napoli
Secondo trofeo in questa stagione per la squadra di Conte che ha superato in finale la formazione di Italiano per due a zero
Al 57esimo il raddoppio della formazione azzurra dopo un errore del Bologna che non è mai riuscito ad impensierire gli azzurri. Il portiere rossoblù sbaglia con i piedi e Neres raccoglie e fa il due a zero con uno scavetto.
All'87esimo Politano si mangia un gol clamoroso, a porta vuota, ma tira la palla alta sulla traversa. Il Napoli aspetta poi solo di poter festeggiare al fischio finale dopo una partita dominata. Arriva la vittoria della finale della Supercoppa dopo quella dello scudetto: Conte può festeggiare.
