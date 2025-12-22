Una doppietta di Neres stende il Bologna: la Supercoppa è del Napoli

Secondo trofeo in questa stagione per la squadra di Conte che ha superato in finale la formazione di Italiano per due a zero

Una doppietta di Neres regala al Napoli la vittoria nella finale della Supercoppa Italiana. Il primo gol del brasiliano è arrivato nella seconda parte del primo tempo con un tiro di sinistro a giro sul secondo palo. Un vantaggio meritato per la squadra di Conte che qualche minuto prima aveva provato a superare Ravaglia con Spinazzola.

Al 57esimo il raddoppio della formazione azzurra dopo un errore del Bologna che non è mai riuscito ad impensierire gli azzurri. Il portiere rossoblù sbaglia con i piedi e Neres raccoglie e fa il due a zero con uno scavetto.