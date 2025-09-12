De Paola: “Inter, Chivu ha paura. E domani potrebbe non esserci partita se…”

"Abbiamo visto il nervosismo di alcuni giocatori, è una squadra che si è logorata nell'arrivare seconda", commenta De Paola

Matteo Pifferi Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 20:46)

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio anche dei temi di attualità, tra i quali c'è Juventus-Inter.

Juve-Inter, partita importante. Cosa può dirci?

"Che Chivu ha paura. Avrebbe preferito affrontare la Juve in un altro momento. Ha chiarito del suo rapporto con la squadra. E' un'Inter che vuole assumere la faccia del nuovo tecnico, ma è prematuro dargli questa personalità. E ora deve affrontare una squadra, la Juve, e ha molto più da perdere di lei".

Quale la chiave della partita?

"La testa dei giocatori dell'Inter. Abbiamo visto il nervosismo di alcuni giocatori, è una squadra che si è logorata nell'arrivare seconda. La difficoltà di Chivu è ribaltare questa situazione, farli sbloccare. O i giocatori credono in un nuovo verbo, in un aspetto tattico diverso fatto da più verticalità, o niente. Se si sblocca, c'è poca partita con la Juve, che però dopo queste prime due giornate gode di un vento a favore".

Che ne pensa di Vlahovic?

"Ma cosa ha vinto in carriera? Non ha segnato in rapporto a quanto gli viene dato. Non è che vale realmente quei soldi che colpevolmente la Juventus gli ha dato. Per me non è un ottimo attaccante, ha grosse lacune. E' un giocatore che ha bisogno di tanta rabbia per potersi esprimere. E' un attaccante che sa mettere la zampata, ma non ha quel valore".