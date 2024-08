Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola , giornalista, ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi: “Parte due piste avanti a tutti, ha ancora rinforzato il centrocampo e forse rischia addirittura di avere troppi giocatori. Chi rinuncerà alla titolarità con l’arrivo di Zielinski? L’attacco non è male con Taremi, toglierà il posto a Thuram? Vediamo. C’è starà poi la scelta intelligente di Martinez in porta. Ha una struttura consolidata e si è rinforzata come fosse un mosaico, togli un tassello e ne inserisci uno ancora più forte”.

“Certo che può stare in lotta. Pavlovic a me non dispiace, è un ottimo giocatore come Emerson Royal. Morata non lo scopriamo oggi, poi è chiaro che bisognerà vedere come reagirà alla questione familiare. Gli auguriamo ogni bene a prescindere. Il Milan finora si è rinforzato in un organico che ha grandissima qualità ma non riusciva a garantire la copertura difensiva di cui aveva bisogno. Per lo Scudetto il distacco da colmare con l’Inter è enorme, bisogna recuperare una trentina di gol e vedremo se ci riuscirà. È una squadra che sta piacendo, qualche segnale di cambiamento si sta vedendo”.