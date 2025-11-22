Paolo De Paola, noto giornalista, nel suo intervento per TMW Radio ha parlato anche di Inter-Milan in programma domenica sera al Meazza. Qui le sue considerazioni:
De Paola: "Inter-Milan trappolone per Allegri. Se si inceppa nel derby…"
De Paola: “Inter-Milan trappolone per Allegri. Se si inceppa nel derby…”
Il pensiero del noto giornalista a proposito del peso della gara di domenica sera per i due allenatori
"Il trappolone potrebbe essere per Allegri, non il contrario. Perché i riflettori sono sui due allenatori come non mai. Chivu sta crescendo e una battuta di arresto segnerebbe il passo. Allegri è cresciuto, poi c'è stato il passo falso di Parma e deve scacciare certi fantasmi. E guai se si inceppa proprio nel derby. Potrebbe definire questa sfida il cammino futuro dei tecnici, un colpo all'autostima"
