Verso Inter-Milan, Marocchi svela: “Ho questa sensazione sul derby”

In studio a Sky Sport, l’ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato così verso il derby di domenica tra Inter e Milan
Alessandro Cosattini Redattore 

In studio a Sky Sport, l’ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato così verso il derby di domenica tra Inter e Milan.

“Ho la sensazione che il derby possa dare qualcosa per la lotta scudetto. Conferme al Milan in particolare. Allegri l’ha pensata subito così: Rabiot e Modric e altri nove attorno, lui vuole così la squadra”, le parole di Marocchi.

(Fonte: SS24)

