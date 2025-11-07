Con il 99,9% del capitale rappresentato in assemblea, è stato approvato il bilancio di esercizio 2025 della Juventus, chiuso al 30 giugno scorso. Il documento evidenzia una perdita di 58,1 milioni di euro, in forte riduzione rispetto all'esercizio precedente (199,2 milioni), soprattutto grazie al ritorno di partecipazione alla Uefa Champions League e dei maggiori proventi da gestione diritti calciatori.
Juventus, approvato il bilancio: perdite per 58,1 milioni. Elkann: “Impegnati nel club”
"Riteniamo che in assenza di eventi straordinari dovremmo raggiungere il break-even di risultato netto e cash-flow per l'esercizio 2026-2027", ha spiegato Stefano Cerrato, direttore finanziario della Juventus, nel corso dell'assemblea degli azionisti in corso all'Allianz Stadium.
"Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l'azionista di controllo da oltre un secolo", ha detto John Elkann, presidente della holding Exor, in occasione dell'assemblea della società bianconera. "Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo management team, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria. Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club" ha sottolineato Elkann.
