Il giornalista ha parlato del comunicato della Lazio in merito all'appello del tifo organizzato che chiedeva di non comprare i biglietti per Lazio-Genoa

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato del comunicato della Lazio in merito all'appello del tifo organizzato biancoceleste che chiedeva ai tifosi di non comprare i biglietti per Lazio-Genoa. "Lotito ha un potere assoluto sulla società, ma non sui tifosi".

"Chi non vuole andare a vedere una partita d'accordo con altri altri è libero di farlo. Il presidente non può impedire questa contestazione civile, lui non può intimorire e minacciare azioni legali. Il pubblico ha tutto il diritto di contestare ciò che non gli piace, Presidente incluso"