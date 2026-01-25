Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato del comunicato della Lazio in merito all'appello del tifo organizzato biancoceleste che chiedeva ai tifosi di non comprare i biglietti per Lazio-Genoa. "Lotito ha un potere assoluto sulla società, ma non sui tifosi".
De Paola: “Lotito ha potere assoluto sulla società, non sui tifosi. Non può impedire…”
Il giornalista ha parlato del comunicato della Lazio in merito all'appello del tifo organizzato che chiedeva di non comprare i biglietti per Lazio-Genoa
"Chi non vuole andare a vedere una partita d'accordo con altri altri è libero di farlo. Il presidente non può impedire questa contestazione civile, lui non può intimorire e minacciare azioni legali. Il pubblico ha tutto il diritto di contestare ciò che non gli piace, Presidente incluso"
