De Paola: “Vicenda Lukaku clamorosa per non dire scandalosa. Alla Juve con Allegri…”

"La vicenda Lukaku è veramente clamorosa, per non dire scandalosa. Dovremmo tutti abituarci a due livelli di calciomercato. Il primo, quello delle scelte attente, ponderate, scrupolose che badano al talento e alle capacità di inserimento di un giocatore in un modello di squadra. Il secondo, banalmente, è quello che insegue il nome del calciatore per richiamare consenso attorno alla squadra e, in alcuni casi, al Paese che lo ospita. In mezzo, i tifosi sempre più abituati a un calcio di “mercenari” che privilegia il traguardo dei soldi rispetto all’attaccamento per la maglia. È sotto gli occhi di tutti l’esempio dell’ultimo Napoli campione d’Italia. Una squadra organizzata, bellissima a vedersi e che ha centrato pure lo storico traguardo dei quarti di Champions. Quello che ruota attorno al caso Lukaku è veramente clamoroso. Un avvocato senza scrupoli, suo procuratore, un giocatore che promette amore e poi lo tradisce appena gli arriva l’offerta migliore".