Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato l'operazione di mercato che ha riportato Nico Paz al Como.
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fcinter1908 ultimora De Paola: “Nico Paz al Como? Manovra che conviene solo al Real Madrid. Inoltre…”
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De Paola: “Nico Paz al Como? Manovra che conviene solo al Real Madrid. Inoltre…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato l'operazione di mercato che ha riportato Nico Paz al Como
"Questa è una manovra che conviene soltanto al Real Madrid. Le condizioni del resto mi sembrano un po' capestre per il Como, che valorizzerebbe un giocatore per anni, salvo poi riconsegnarlo al Real Madrid incassando solo una ventina di milioni netti. Inoltre il Como dovrà fare attenzione al finacial fair play ora che ha raggiunto la qualificazione in Europa".
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