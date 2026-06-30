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Inter e Napoli su Khalaili. Cagni: “Non lo conosco bene però in Italia si vince con…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Luigi Cagni, ex allenatore, ha parlato anche di Khalaili, esterno dell'Union SG che piace all'Inter ma anche al Napoli:
"Io non lo conosco bene. Però i giocatori vanno visti in Italia, con gli stadi italiani e le pressioni che ci sono qui. Qui è più dura. Le partite le vinci sugli esterni. Non c’è storia. Le vinci in due modi: non prenderle e fare gol con i cross. In mezzo fai pochi gol. Il Napoli ha tutto. Ma io aspetterei anche Lukaku…"
Su Lukaku e il suo futuro al Napoli.
"Lukaku deve andare via. Non deve neanche avvicinarsi, per quanto mi riguarda. Io guardo anche i comportamenti dei giocatori. Da allenatore, dopo quello che è successo tra marzo e aprile, con me ha chiuso. Tu devi pensare al Napoli, i tifosi napoletani sono quelli che ti pagano."
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