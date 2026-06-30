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Inter e Napoli su Khalaili. Cagni: “Non lo conosco bene però in Italia si vince con…”

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"Lukaku deve andare via. Non deve neanche avvicinarsi, per quanto mi riguarda", dice Cagni sul comportamento dell'ex Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Luigi Cagni, ex allenatore, ha parlato anche di Khalaili, esterno dell'Union SG che piace all'Inter ma anche al Napoli:

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Getty Images

"Io non lo conosco bene. Però i giocatori vanno visti in Italia, con gli stadi italiani e le pressioni che ci sono qui. Qui è più dura. Le partite le vinci sugli esterni. Non c’è storia. Le vinci in due modi: non prenderle e fare gol con i cross. In mezzo fai pochi gol. Il Napoli ha tutto. Ma io aspetterei anche Lukaku…"

Su Lukaku e il suo futuro al Napoli.

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"Lukaku deve andare via. Non deve neanche avvicinarsi, per quanto mi riguarda. Io guardo anche i comportamenti dei giocatori. Da allenatore, dopo quello che è successo tra marzo e aprile, con me ha chiuso. Tu devi pensare al Napoli, i tifosi napoletani sono quelli che ti pagano."

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