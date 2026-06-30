"Io non lo conosco bene. Però i giocatori vanno visti in Italia, con gli stadi italiani e le pressioni che ci sono qui. Qui è più dura. Le partite le vinci sugli esterni. Non c’è storia. Le vinci in due modi: non prenderle e fare gol con i cross. In mezzo fai pochi gol. Il Napoli ha tutto. Ma io aspetterei anche Lukaku…"