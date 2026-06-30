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fcinter1908 ultimora Montero: “Spalletti l’uomo giusto. Se sei la Juve, l’Inter o il Milan, non puoi partire…”

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Montero: “Spalletti l’uomo giusto. Se sei la Juve, l’Inter o il Milan, non puoi partire…”

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Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Paolo Montero ha toccato diversi temi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Paolo Montero ha toccato diversi temi. L'ex giocatore si è soffermato anche sul futuro della sua ex squadra, la Juventus. "Sono convinto che con Carnevali abbiano preso un vero uomo di calcio, che ha fatto ottime cose al Sassuolo e sa benissimo cosa significhi la Juve".

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"Credo che Spalletti sia l'uomo giusto per il suo carisma e per quanto ne sa di calcio. La Juve ha bisogno di 3-4 giocatori importanti per puntare all'obiettivo massimo, che deve essere lo scudetto. Se sei la Juve, il Milan o l'Inter, non puoi partire con l'idea di accontentarti del quarto posto".

(gianlucadimarzio.com)

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