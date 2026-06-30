Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Paolo Montero ha toccato diversi temi. L'ex giocatore si è soffermato anche sul futuro della sua ex squadra, la Juventus. "Sono convinto che con Carnevali abbiano preso un vero uomo di calcio, che ha fatto ottime cose al Sassuolo e sa benissimo cosa significhi la Juve".