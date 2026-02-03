De Paola: “La pizzicata che Chivu ha dato a Conte ci sta. Nell’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato della lotta Champions e non solo

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato della lotta Champions e non solo. "Credo che il Milan rimarrà più agganciato alla lotta per il tricolore, quindi saranno quattro le squadre in lotta per due posti. Il Napoli ha sofferto con la Fiorentina, ma ha portato a casa una vittoria importante, mentre la Juventus, grazie ad un allenatore capace, sta vivendo una crescita impressionante".

"Gli ultimi risultati dei bianconeri stanno evidenziando lo sviluppo di innumerevoli giocatori. Poi c'è la Roma, che sta cercando di rinforzarsi ancora sul mercato, e un Como che contro l'Atalanta mi ha deluso; è la squadra più bella del campionato, ma ha dimostrato ancora di non avere carattere. Fra il rigore sbagliato e la superiorità numerica c'è da rammaricarsi".

Il Napoli nel frattempo batte la Fiorentina, ma perde anche Di Lorenzo.

"Quella degli infortuni rimane una situazione abbastanza critica. Detto ciò la pizzicata che Chivu ha dato a Conte ci sta, affermando come nell'Inter le rotazioni riguardino venticinque giocatori. Al momento gli azzurri non hanno tutte queste disponibilità anche per colpa degli infortuni, ma non accorgersi di avere in mano un gioiellino come Vergara ci pone in una condizione di dover far delle critiche a Conte".

(TMW Radio)