Il quotidiano analizza la vittoria dell'Inter sul campo della Cremonese

Gianni Pampinella Redattore 2 febbraio - 23:00

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Pierfrancesco Archetti ha analizzato la vittoria dell'Inter, la quarta consecutiva in campionato, sul campo della Cremonese. "Sono passati oltre due mesi dal derby milanese e da quel giorno l’Inter ha dato uno scossone a se stessa e al campionato. La serie dei nerazzurri viene lucidata con assiduità, perché, dopo la sconfitta del 23 novembre con il Milan, Cristian Chivu in campionato ha infilato dieci vittorie e un pareggio (con il Napoli). L’Inter è diventata una capolista solida, costante e capace di tenere il controllo delle partite".

"Il calendario in questo periodo era favorevole, ma la squadra di Chivu non ha abusato in supponenza e arroganza. Sembra avere la forza tranquilla del suo allenatore, che affronta ogni situazione senza isterismi, anche se quando vede finali rilassati come ieri sa farsi sentire. Il tecnico, alla prima stagione dall’inizio in A, sta dosando i giocatori con buonsenso e dimostra che in Italia riesce a comandare senza attorcigliarsi nella difficoltà. In Europa il discorso è diverso, l’Inter aveva le capacità per entrare nelle prime otto e ha mancato di personalità in troppi momenti, quando il livello dei rivali si è alzato".

"Aspettando il Milan domani (a Bologna) per capire se il più otto sulla seconda sarà modificato, l’Inter avrà la settimana impegnata dalla Coppa Italia (Torino) e da un’altra non-big, il Sassuolo, domenica prossima. Ma l’appuntamento da segnare sarà quello di San Valentino, quando la Juventus sarà di scena a San Siro".

(Gazzetta dello Sport)