L'Inter vince anche a Cremona e consolida sempre di più il suo primato in classifica. Queste le considerazioni sui nerazzurri di Sandro Sabatini
Marco Macca
Marco Macca 

L'Inter vince anche a Cremona e consolida sempre di più il suo primato in classifica. Queste le considerazioni sui nerazzurri di Sandro Sabatini:

"Sarebbe bello questo ricongiungimento tra Spalletti e Icardi, ma senza Wanda Nara, altrimenti ci sarebbe un casino. Inter? Qualcuno avrebbe pianto un po' di tempo fa se ci fosse stato un centrocampo formato da Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic e Dimarco unico titolare. Chivu ha gestito tutto con grande naturalezza e ha confermato che il doppio impegno, chi non l'ha voluto sentire, non l'ha sentito".

"Scudetto? L'impressione, supportata anche dai fatti, è che l'Inter possa fare un campionato a sé. Poi, d'ora in poi la Champions si farà sentire, l'assenza di Dumfries non è banale, ma in generale credo ci sia differenza fra le due squadre. Sanzione all'Inter per il petardo? Chiudere la tutta la Curva dell'Inter solo per il gesto di una persona sola per me sarebbe ingiusto".

(Fonte: Sport Mediaset)

