Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato del prossimo turno di campionato. Alla domanda chi rischi di più tra Napoli e Inter in questo turno, il giornalista ha risposto così: "Conte sta fallendo il doppio obiettivo, ci sarà un punto in cui si dovrà fare una valutazione poi".
"E' un allenatore che punta tutto sempre sul campionato. Probabilmente fa bene, ma il doppio confronto non lo regge. Neanche nei cambi, che non vuole fare. Col Benfica è stata molto in punta di penna, non era il Napoli rabbioso di sempre. Io pensavo facesse più turnover, invece lui preserva la squadra per il campionato e mi aspetto una grande partita a Udine".
