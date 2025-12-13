FC Inter 1908
Tacchinardi: “Lautaro Martinez me lo prendo tutta la vita: da ex calciatore dico che…”

Intervenuto a Cose Scomode, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del capitano dell'Inter Lautaro Martinez
Marco Astori
Intervenuto a Cose Scomode, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del capitano dell'Inter Lautaro Martinez: "Una cosa da ex calciatore: avere un leader in campo come lui che ha quel carisma... E' un grande leader: tutta la vita lo prendo.

E poi una cosa: io mi ricordo quando Lippi e Vialli facevano casino tra di loro quando la squadra abbassava un po' la tensione. Quello che fa magari Lautaro a volte fa con Chivu, ti risponde: discute se c'è da discutere, ma finisce lì".

