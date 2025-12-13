FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Quote Juventus in vendita? Da Exor smentiscono: “Non ci sono negoziazioni”

ultimora

Quote Juventus in vendita? Da Exor smentiscono: “Non ci sono negoziazioni”

Quote Juventus in vendita? Da Exor smentiscono: “Non ci sono negoziazioni” - immagine 1
Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa"
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Quote Juventus in vendita? Da Exor smentiscono: “Non ci sono negoziazioni”- immagine 2
Getty Images

"Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus".

Quote Juventus in vendita? Da Exor smentiscono: “Non ci sono negoziazioni”- immagine 3
Getty

Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa".

Leggi anche
Tacchinardi: “Lautaro Martinez me lo prendo tutta la vita: da ex calciatore dico...
Lo Monaco: “Scudetto? La favorita non è l’Inter. E ad oggi dico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA