Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato del big match della 7ª giornata di Serie A tra Roma-Inter . "Partita complessa, la Roma però sta andando oltre la realtà".

"Ritrovarsi in questa posizione è al di sopra di ogni aspettativa. Vedo un Mancini in grande difficoltà in Nazionale ma perfetto nella Roma, perché il gioco giallorosso fa soffrire meno la difesa. Ecco spiegato il motivo. Sulla carta non c'è partita tra Roma e Inter, però potrebbe farcela con le armi gasperiniane".