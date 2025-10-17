Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato di Roma-Inter. L'ex giocatore spiega come i giallorossi potranno mettere in difficoltà i nerazzurri. "La Roma sta over-performando, Gasperini ha mostrato tutto il suo immenso talento portando una squadra lì sopra con tanti giocatori che non sono adatti al suo modo di fare calcio".
Orlando: “Ecco come la Roma può mettere in difficoltà l’Inter. Non sono d’accordo…”
"Può mettere in difficoltà l'Inter con le sue armi, la grinta, l'attenzione, il cinismo. Davanti penso che giocherà con Dovbyk e non sono troppo d'accordo con le critiche, lavora molto per la squadra. Dybala invece se sta bene deve giocare subito".
