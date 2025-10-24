Pastore: “Conte ha detto una cosa grave. Bonny? Penso sia l’uomo giusto”

"Credo che siano tre le squadre per lo scudetto, c'è anche il Milan. La settimana ha seminato dubbi, tensione e paura nel Napoli che si è scoperta fragile. Conte ha detto una cosa grave: manca coesione nello spogliatoio, ci sono individualità che non remano nella stessa direzione. Ha detto in maniera franca che ci sono situazioni che non riesce a controllare. Non si risolve in tre giorni. Se un allenatore di questo calibro di fronte alla più grande sconfitta della sua carriera o vuole ottenere una reazione di pancia verso l'Inter o dice c'è un grande problema. Nemmeno Conte sa cosa aspettarsi, partita molto più delicata per il Napoli che per l'Inter.

Delle 5-6 squadre che hanno giocato 10 partite l'Inter ha avuto il calendario più semplice sia in Europa che in campionato. Dà un senso diverso rispetto al calendario del Napoli e della Juve. Evidente che Conte si aspetta di più da alcuni giocatori, uno di questi è De Bruyne. La partita vale più per il Napoli, una sconfitta sarebbe simbolicamente grave, darebbe una brutta botta al morale. Vincendo l'Inter diventa molto molto più forte. La decideranno gli episodi, soprattutto i calci piazzati dove il Napoli sta prendendo un sacco di gol. Bonny uomo giusto, coppia più simile a Lautaro e Thuram.