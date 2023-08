De Paola: “Spalletti-Italia? Vicenda marcia sotto ogni punto di vista. Conte…”

“È una vicenda che risulta marcia sa qualsiasi punto di vista. Innanzitutto Gravina non dovrebbe essere più presidente federale. Parlando della clausola invece bisogna ricordare che il rapporto tra De Laurentiis e Spalletti si era deteriorato. La vicenda è abbastanza triste comunque, perché quella clausola era stata pensata per evitare una concorrenza, ma la nazionale in questo senso non c’entra niente.